الاحتلال يعلن استعداده لإطلاق النار على الأراضي الاسرائيلية في الساعات القادمة

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي ، اللواء إيال زامير، تقييمات مستمرة للوضع مع جميع القادة المعنيين، وذلك عقب الهجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت ، و صرّح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لتقييمات الوضع، يستعد الجيش لاحتمالية إطلاق النار على الأراضي الاسرائيلية في الساعات القادمة".

و أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ،أنه "حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وفي حال حدوث أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك. ولن يقبل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على أراضي إسرائيل".

