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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط أبرز المزارات التاريخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقتي سور مجرى العيون، والسيدة عائشة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.  

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين “مجمع الأديان،  وسور مجرى العيون،  ومنطقة مساجد آل البيت”.  

وتشمل أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون “ترميم السور، وعمل ممشى مجاور له، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وأعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والمحيط العمراني” بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة، ويعزز جهود الدولة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

ووجه الدكتور إبراهيم، صابر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، مع الحفاظ على المستوى الحضاري الذي تشهده المنطقة بعد الانتهاء من الأعمال.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وعدد من قيادات المحافظة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سور مجرى العيون

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