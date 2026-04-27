ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 27 أبريل
ترمب يستدعي فريقه لغرفة العمليات.. خيارات حاسمة بشأن إيران ومقترح مفاجئ حول مضيق هرمز
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.. مقترح جديد من إيران لأمريكا
وفقا لآخر لتحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر الآن
بعد نجاته من الاغتيال.. ترامب يهاجم الإعلام ويرفض اتهامات إبستين
اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

علياء فوزى

صعدت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 27-4-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 168.38 جنيه.

سعر البيع: 172.01 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين27-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.98 جنيه.

سعر البيع: 14.05 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.31 جنيه.

سعر البيع: 14.35 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 137.39 جنيه.

سعر البيع: 139.70 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين27-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 73.37 جنيه.

سعر البيع: 74.47 جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 134.65 جنيه.

سعر البيع: 136.96 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

حسن الإسكندارني

نقيب المهن الموسيقية يعلن وفاة حسن الإسكندراني

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

آبل

آبل تستعد لسبتمبر مزدحم.. آيفون 18 برو وآيفون Fold في موعد واحد

iOS 26.4.1

تحديث iOS 26.4.1 يفعّل حماية «الهاتف المسروق» تلقائيًا ويحسّن استقرار الآيفون بهدوء

جوجل

جوجل بيكسل يفسد تجربة الإملاء الصوتي على أندرويد.. وهذا التطبيق يعيدها للحياة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

ابنة نجيب محفوظ تكذب عمرو سعد

اللص والكلاب.. ابنة نجيب محفوظ تكذب عمرو سعد

شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد