المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق البوستر الرسمي للدورة الـ19

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، البوستر الرسمي للدورة التاسعة عشرة، والذي يحمل رؤية بصرية تستلهم جوهر المسرح المصري بوصفه امتدادًا للحياة اليومية، وتستحضر تفاصيل البيئة الشعبية المصرية باعتبارها المصدر الأصيل للحكايات الإنسانية التي طالما شكلت وجدان المسرح.

ويعتمد البوستر، الذي صممه الفنان هشام علي، على صورة الأسطح والبيوت المصرية البسيطة، باعتبارها أحد المشاهد الراسخة في الذاكرة الشعبية، حيث تتحول قطع القماش المعلقة إلى ستارة مسرحية رمزية، في إشارة إلى قدرة المسرح على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد إنسانية نابضة بالمعنى.

وتتوسط التصميم لحظة إنسانية تجمع بين رجل وامرأة، في استدعاء للعلاقات والمشاعر التي شكلت عبر الزمن جزءًا أصيلًا من الحكايات التي احتفى بها المسرح المصري، تأكيدًا على أن الإنسان سيظل البطل الحقيقي لكل عرض مسرحي.

كما يوظف البوستر العناصر الشعبية المصرية في صياغة معاصرة، تمزج بين مفردات البيئة المحلية والرمزية المسرحية، بينما تعكس الألوان الدافئة المستوحاة من الأحمر المسرحي التقليدي ودرجات الذهبي والبني حالة من الحميمية والدفء، بما يعبر عن العلاقة التاريخية بين المسرح والجمهور، وبين الخشبة والشارع المصري.

وتنطلق الرؤية الفنية للبوستر من فكرة أن المسرح ليس فضاءً منفصلًا عن المجتمع، بل هو انعكاس مباشر له، فكل بيت يحمل حكاية، وكل شارع يحمل مشهدًا، وكل إنسان يؤدي دوره فوق مسرح الحياة الكبير، ليؤكد التصميم أن المسرح المصري سيظل حاضنًا للقصص الإنسانية، وقادرًا على تحويل التفاصيل البسيطة إلى لحظات استثنائية تستحق أن تُروى وتُحتفى بها.

ويحمل البوستر الرسمي للدورة التاسعة عشرة توقيع الفنان هشام علي، الذي قدم رؤية بصرية تعكس هوية المهرجان وارتباطه العميق بالإنسان المصري وتفاصيل حياته اليومية.