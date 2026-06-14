ضبط شخص ونجله بعد اتهامهما بسَبّ أسرة شقيقه وإتلاف مرافق منزلها في دسوق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعليقا بتضرر صاحبة الحساب من “أحد الأشخاص، ونجله”؛ لقيامهما بالتعدي على كريمات شقيقه بالسَّب، وإحداث تلفيات بمواسير المياه الخاصة بمنزلهم في كفر الشيخ.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة دسوق، بتضرر القائمة على النشر من (عمها، ونجله)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دسوق؛ لخلافات بينهم حول الجيرة، قام على أثرها المشكو في حقهما، بالتعدي على أسرتها بالسَّب، وإحداث تلفيات بمواسير المياه الخاصة بمنزلهم، وغلق الممر الفاصل بين منزليهما "دون وجه حق" .

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه؛ لعدم أحقية الشاكية وأسرتها في توصيل مرافق المياه والصرف لمنزلهم عبر الممر المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.