خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة وابنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام بعض جيرانها بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها ونجلها بالضرب بالإسكندرية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يونيو تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من صاحبة الحساب ( ربة منزل "مصابة بكدمة وخدوش متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (موظف وسيدتين - مقيمين بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .