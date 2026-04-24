سعر العملات العربية أمام الجنيه بعد بدء التوقيت الصيفي

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-4-2026؛ داخل السوق الرسمية بالتوازي مع إقرار التوقيت الصيفي.

سعر العملات العربية اليوم

وسجل إجمالي سعر الصرف العربي استقرارا أمام الجنيه داخل البنك المركزي منذ آخر يوم عمل له أمس الخميس وحتي اليوم.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.01 جنيه للشراء و 14.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 171.4 جنيه للشراء و171.91 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.3 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سعر الدينار البحريني نحو 139.04 جنيه للشراء و 139.6 جنيه للبيع.

الريال العماني

وبلغ سعر الربال العماني 136.5جنيه للشراء و136.88 جنيه للبيع .

دينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 74.02 جنيه للشراء و74.43 جنيه للبيع.