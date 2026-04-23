الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدينار يتصدر.. ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الخميس 23-4-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس  23 أبريل 2026، حيث ارتفعت أسعار الصرف لأكثر العملات العربية طلباً في البنوك المصرية، مسجلةً ارتفاعات جماعية مقارنة بمستويات الأيام الماضية.

الدينار الكويتي 

وتصدر الدينار الكويتي المشهد كأغلى العملات سعراً، محققاً قفزة كبيرة؛ فبعد أن سجل استقراراً مطلع الأسبوع حول 169.4 جنيه، واصل صعوده اليوم ليكسر حاجز الـ 171 جنيهاً للبيع في بنك الكويت الوطني. 

بينما سجل في البنك المركزي المصري 169.47 جنيه للشراء و169.97 جنيه للبيع. 

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر البيع عند 169.90 جنيه، مما يعكس زيادة واضحة عما تم تسجيله يوم الإثنين الماضي.

الريال السعودي يواصل الارتفاع

وفي سياق متصل، استمر الريال السعودي في رحلة الصعود التي بدأها أمس الثلاثاء؛ فبعد أن كان يسجل 13.82 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ارتفع اليوم ليسجل 13.88 جنيه للبيع و13.80 جنيه للشراء. 

وفي مصرف "HSBC" سجل الريال أعلى سعر شراء عند 13.85 جنيه، بينما اقترب سعر البيع في بنك قناة السويس وبنك "NBK" من مستويات الـ 14 جنيهاً، مسجلاً 13.89 و14.01 جنيه على التوالي، وهي تحركات تشير إلى زيادة الطلب على العملة السعودية، خاصةً مع اقتراب موسم الحج.

الدرهم الإماراتي 

أما الدرهم الإماراتي، فقد ودع حالة الهدوء التي شهدها يوم الأحد الماضي عند 14.12 جنيه، ليتحرك صعوداً في تعاملات الأربعاء؛ حيث سجل في البنك المركزي المصري عند 14.14 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، 

بينما استقر في بنكي الأهلي ومصر عند 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، 

وسجل أعلى مستوياته للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14.31 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع الجماعي في أسعار الصرف ليعكس حالة التباين في تدفقات السيولة وزيادة الطلب على العملات العربية الأساسية في منتصف التعاملات الأسبوعية، وسط ترقب لتحركات الأسواق في الأيام المقبلة.
 

أسعار العملات العربية أسعار العملات البنوك المصرية الدينار الكويتي البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر الريال السعودي

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد