‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

في تطور يعد نقطة فارقة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، سجلت أسعار السيارات الكهربائية الجديدة في المملكة المتحدة تراجعا ملحوظا لتصبح أقل من نظيراتها العاملة بالبنزين لأول مرة.

ووفقا لبيانات منصة AutoTrader، بلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية نحو 42,620 جنيها إسترلينيا، مقابل 43,405 جنيها إسترلينيا لسيارات البنزين، بفارق يصل إلى 785 جنيهًا لصالح السيارات الكهربائية بعد تطبيق الخصومات.

لطالما شكلت التكلفة الأولية المرتفعة عائقا أمام انتشار السيارات الكهربائية، رغم انخفاض مصاريف التشغيل مقارنة بالمحركات التقليدية، لكن هذا الفارق بدأ يتلاشى تدريجيا مع اشتداد المنافسة بين الشركات وتراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

وتظهر بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات أن السيارات الكهربائية استحوذت على نحو 22% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأول من العام، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال عليها.

من جهتها، أشارت صحيفة The Guardian إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا الانخفاض، أبرزها الحوافز الحكومية التي تصل إلى 3750 جنيها إسترلينيا لبعض الطرازات، إضافة إلى الضغوط التنظيمية المرتبطة بتحقيق أهداف “المركبات عديمة الانبعاثات” (ZEV)، فضلا عن دخول لاعبين جدد خصوصا من الشركات الصينية بأسعار أكثر تنافسية.

ويعكس هذا التحول اقتراب السوق البريطانية من مرحلة حاسمة في خفض انبعاثات قطاع النقل، خاصة مع تلاقي انخفاض تكلفة الشراء مع التوفير الكبير في تكاليف التشغيل، ما يعزز جاذبية السيارات الكهربائية لدى شريحة أوسع من المستهلكين.

وفي هذا السياق، أكدت بيكس كينيت، المسؤولة في AutoTrader، أن المنافسة المتصاعدة دفعت الشركات لتقديم تخفيضات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تنشيط المبيعات والالتزام بالمتطلبات البيئية.

كما لعبت التغيرات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود دورا مهما في زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية، باعتبارها خيارا اقتصاديا على المدى الطويل، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث والاستفسار عنها في مختلف أنحاء أوروبا.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ضعف انتشار البنية التحتية لمحطات الشحن في بعض المناطق، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون مواقف خاصة، ويعتمدون على الشبكات العامة التي لا تزال قيد التطوير.

ومع ذلك، يصف خبراء هذا التحول بأنه “لحظة تاريخية”، حيث لم تعد السيارات الكهربائية مجرد خيار أقل تكلفة في التشغيل، بل أصبحت أيضا منافسا مباشرا من حيث سعر الشراء، ما يزيل أحد أبرز الحواجز أمام انتشارها الواسع.