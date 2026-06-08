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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم
تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

واصل الجنيه الذهب تراجعه في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة، ليسجل واحدة من أكبر موجات التراجع منذ نهاية مايو الماضي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

خسارة كبيرة في سعر الجنيه الذهب 
 

وخسر الجنيه الذهب نحو 3318 جنيهًا خلال 14 يومًا فقط، بعدما تراجع من مستوى 54,880 جنيهًا يوم 25 مايو إلى 51,562 جنيهًا في تعاملات اليوم، وهو ما يعكس الضغوط التي تعرض لها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 51,562 جنيهًا.

تطور سعر الجنيه الذهب خلال الفترة الأخيرة

سجل الجنيه الذهب نحو 54,880 جنيهًا يوم 25 مايو.

وتراجع إلى 54,362 جنيهًا يوم 26 مايو.

ثم سجل 53,998 جنيهًا يوم 27 مايو.

وانخفض إلى 53,522 جنيهًا مطلع يونيو.

وتراجع إلى 53,039 جنيهًا يوم 4 يونيو.

ثم هبط إلى 51,800 جنيه يوم 6 يونيو.

وسجل 51,520 جنيهًا يوم 7 يونيو، ليصل اليوم إلى 51,562 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7366 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6445 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5524 جنيهًا.

الجنيه الذهب أم المشغولات

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4297 جنيهًا.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 229,108 جنيهات.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 200,470 جنيهًا.

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