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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، كما خسر عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، نحو 30 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمقبلين على الشراء لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل أمس نحو 6670 جنيهًا، قبل أن يتراجع اليوم إلى 6640 جنيهًا، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب من 53240 جنيهًا إلى 53120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في مصر

شهدت محلات الصاغة في مختلف المحافظات تسجيل الأسعار التالية:

  • سعر الذهب عيار 24: 7590 جنيهًا للبيع، و7530 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 6640 جنيهًا للبيع، و6590 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 18: 5690 جنيهًا للبيع، و5650 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: 4425 جنيهًا للبيع، و4395 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 53120 جنيهًا للبيع، و52720 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة اليوم

سجلت أوقية الذهب في السوق المحلية:

  • 236030 جنيهًا للبيع.
  • 234255 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4460.7 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة نحو 52.91 جنيه، مقابل 51.82 جنيه في البنوك، ما يعكس استمرار الفجوة بين سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب والسعر الرسمي داخل القطاع المصرفي.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يأتي انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع تحركات الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف الأعيرة والجنيهات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق العالمية للبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات السياسة النقدية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على حركة المعدن النفيس عالميًا.

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