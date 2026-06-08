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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجع الذهب اليوم.. إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان

أسعار سبائك الذهب البوم
أسعار سبائك الذهب البوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، ما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أفضل فرص الشراء، خاصة في السبائك الذهبية التي تُعد من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل. 

وتتميز السبائك الذهبية بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، كما تتراجع تكلفة المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، وهو ما يجعل الأوزان الكبيرة الخيار المفضل للراغبين في الاستثمار وتحقيق أفضل عائد عند إعادة البيع.

وفي السطور التالية، نستعرض أحدث أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان، إلى جانب أسعار الأونصة والجنيه الذهب، وفق آخر تحديثات سوق الذهب في مصر.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب اليوم

  • سعر أونصة الذهب عيار 24 سجل نحو 228,922 جنيهًا.
  • سعر أونصة الذهب عيار 21 بلغ نحو 200,306 جنيهات.
  • سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21) سجل نحو 51,520 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

  • سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24 سجلت نحو 368,000 جنيه.
  • سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 سجلت نحو 736,000 جنيه.
  • سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24 سجلت نحو 1,840,000 جنيه.
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أسعار الكيلو والطن من الذهب

  • سعر كيلو الذهب عيار 24 سجل نحو 7.36 مليون جنيه.
  • سعر كيلو الذهب عيار 21 سجل نحو 6.44 مليون جنيه.
  • سعر طن الذهب عيار 24 سجل نحو 7.36 مليار جنيه.
  • سعر طن الذهب عيار 21 سجل نحو 6.44 مليار جنيه.

مصنعية سبائك الذهب حسب الوزن

تختلف قيمة المصنعية باختلاف وزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما ارتفع الوزن، وهو ما يجعل السبائك الكبيرة أكثر جذبًا للمستثمرين الراغبين في تقليل التكلفة وتحقيق أفضل قيمة عند إعادة البيع.

  • الأوزان الصغيرة (1 جرام، 2.5 جرام، 5 جرام): تتراوح المصنعية بين 65 و70 جنيهًا للجرام.
  • الأوزان المتوسطة (10 جرامات، 20 جرامًا، أونصة 31.1 جرام): تتراوح المصنعية بين 60 و65 جنيهًا للجرام.
  • الأوزان الكبيرة (50 جرامًا، 100 جرام فأكثر): تتراوح المصنعية بين 50 و55 جنيهًا للجرام.
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أسعار الذهب اليوم في مصر

  • عيار 24: 7349 جنيهًا للشراء و7315 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 6430 جنيهًا للشراء و6401 جنيه للبيع.
  • عيار 18: 5512 جنيهًا للشراء و5486 جنيهًا للبيع.
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