لماذا تتراجع أسعار الذهب بقوة؟ المعدن الأصفر عند أدنى مستوى له في أكثر من شهرين

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة الأسبوع الماضي التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ‌أسعار الفائدة، وفي ظل تبادل إسرائيل وإيران للهجمات، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع والذي أدى بدوره إلى أثارة مخاوف من التضخم.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 23 مارس في وقت سابق من الجلسة. ونزل المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، وفقاً لرويترز.

وتراجعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.6 بالمئة إلى 4340.90 دولار.

وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى شركة باي بت "انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى له في شهرين، في وقت تتوقع فيه الأسواق الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وذلك في أعقاب تقرير قوي آخر عن الوظائف في الولايات المتحدة".



وأظهر تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 172 ألف وظيفة في مايو.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق احتمالا ‌يزيد عن ⁠70 بالمئة أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالمقارنة مع فرصة بنسبة 45 بالمئة قبل أسبوع.

وعادة ما يستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية ⁠لأجل 10 سنوات بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وقالت إسرائيل إنها ضربت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران يوم ⁠الاثنين، حتى بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن مزيد من الهجمات.



وقفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل، بعد أن شنت إسرائيل غارات ⁠جديدة على إيران فضلا عن تجدد الهجمات على لبنان قبل يوم، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 67.6 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1772.72 دولار وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا إلى 1223.50 دولار.