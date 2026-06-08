1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

تشهد أسواق الصاغة تحركات مستمرة في أسعار الذهب على مدار الساعة، متأثرة بحركة العرض والطلب وسعر الصرف، إضافة إلى التحديثات العالمية للبورصة، حيث تراجع سعر الذهب بقوة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 125 جنيهًا، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 1000 جنيه.



ويقدم هذا التقرير قراءة حية ومباشرة لأسعار الذهب بالمصنعية اليوم في مصر، مع آخر تحديث من الصاغة، مع تسليط الضوء على متوسط قيمة المصنعية والدمغة المضافة على مختلف الأعيرة لضمان معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء.



سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر البيع نحو 7354 جنيهًا، وسعر الشراء نحو 7235 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا): سجل سعر البيع 6435 جنيهًا، وسعر الشراء 6375 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر البيع نحو 5515 جنيهًا، وسعر الشراء نحو 5464 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: وصل سعر البيع إلى 4265 جنيهًا، وسجل سعر الشراء نحو 4235 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل سعر البيع نحو 51.480 جنيه، وسعر الشراء نحو 51.000 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب: بلغ نحو 228.565 جنيهًا، وسعر الشراء نحو 227.500 جنيه.

مصنعية الذهب اليوم في مصر

تتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بمصر بين 60 جنيهًا و300 جنيه، باختلاف نوع عيار الذهب والتصميم، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب. وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.



سعر الذهب عالميًا اليوم

تتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.



وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب في عام 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب انخفاضًا بنسبة 0.8% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين عند 4268 دولارًا للأوقية، قبل أن تتداول قرب مستوى 4292 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4321 دولارًا للأوقية.

أسباب التراجع المحلي

شهدت أسعار الذهب في السوق تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب العالمية، رغم الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بحسب تقرير صادر عن شركة جولد بيليون للتحليل الفني.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 6430 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6415 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقارنة بإغلاق أمس عند 6440 جنيهًا للجرام، فيما كان قد افتتح تداولات الأحد عند 6475 جنيهًا للجرام.



وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار عاد إلى الارتفاع التدريجي ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف المرتبطة بتجدد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وما قد يترتب عليها من ضغوط على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية.

ورغم أن ارتفاع الدولار عادة ما يدعم أسعار الذهب في السوق المصري، فإن التأثير السلبي الناتج عن الهبوط القوي في أسعار الذهب العالمية كان أكبر، ما دفع الأسعار إلى مواصلة التراجع.

وأكدت جولد بيليون أن معدل انخفاض الأوقية العالمية تجاوز وتيرة صعود الدولار، الأمر الذي رجح كفة الاتجاه الهابط للأسعار.

بيانات العمل الأمريكية تضغط على الذهب

أرجع التقرير هذا الأداء إلى قوة بيانات سوق العمل الأمريكي، التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة جديدة خلال مايو الماضي، وهو ما عزز توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

كما دفعت هذه البيانات الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في شهرين أمام سلة العملات الرئيسية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما زاد الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه.

النفط والتوترات الجيوسياسية

في المقابل، ساهم تجدد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل في دفع أسعار النفط الخام للارتفاع مجددًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى الواجهة باعتبارها أحد أبرز المحركات الرئيسية للأسواق خلال الفترة الأخيرة.

عودة الطلب على الذهب

انعكست هذه التطورات على أداء سوق الذهب في مصر، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات تقترب من 6400 جنيه للجرام.



كما رصدت جولد بيليون عودة تدريجية للطلب على الذهب، خاصة على السبائك والعملات الذهبية صغيرة الأوزان، مع استغلال بعض المشترين تراجع الأسعار لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.

توقعات الأسعار

توقعت جولد بيليون استمرار الضغوط السلبية على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات، إلى جانب تزايد الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

أما في السوق المصري، فأشارت الشركة إلى أن الذهب عيار 21 واصل خسائره بعد كسر مستوى 6500 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، ليستمر الزخم البيعي في دفع الأسعار نحو مزيد من التراجع، مع اقترابه حاليًا من مستوى 6400 جنيه للجرام، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.