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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 30 جنيه.. الذهب يواصل الانهيار اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب هبوطاً كبيراً اليوم،حيث انخفض الجرام  بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الاثنين 8 يونيو 2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية.

انخفضت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية في الصاغة ومحلات الذهب .

أسعار الذهب اليوم  

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24  نحو 7285 جنيهاً.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 لنحو 7314 جنيها .

سعر الذهب عيار 21

سجب سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 6430 جنيهاً.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 لنحو 5485 جنيهات.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5455 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4265 جنيهًا.

وسجل سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  4235 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر  

وصل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليومى حوالي 51.440 جنيه.

سجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر نحو 51.200 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228565 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

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