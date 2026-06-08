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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 45 جنيها.. سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب هبوطاً كبيراً أمس ، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 45 جنيها ليسجل نحو 6430 جنيهًا للبيع مقارنة 6475 سعره السابق.

استقرت أسعار الذهب اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في الصاغة ومحلات الذهب .

أسعار الذهب اليوم  

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24  نحو 7350 جنيها.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 لنحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجب سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 6430 جنيهاً.

وصل سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 لنحو 5510 جنيهات. 

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4285 جنيهًا.

وسجل سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  4265 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر  

وصل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.440 جنيه.

سجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر نحو 51.200 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228565 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

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