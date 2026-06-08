أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026.

الذهب



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5550 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6475 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7400 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51800 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 8 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.89 جنيه

سعر الشراء: 51.75 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.79 جنيه

سعر الشراء: 59.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.24 جنيه

سعر الشراء: 69.03 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.



وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تزيد عن أمس بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري متوقع أن تصل إلي 36 درجة مئوية.



وأضافت هلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الأقصر وأسوان تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية نهارا، موضحة أن طقس الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون مابين مائل للحرارة إلى حار، وشديد الحرارة فى المحافظات الداخلية.

وتابعت أنه خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة الصغري إلى 22 و23 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، والطقس معتدل فى فترة الليل فى أغلب الأنحاء، بل يميل للحرارة فى بعض محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح سرعاته تتراوح ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء.