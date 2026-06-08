قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
مونديال 2026.. كل ما تريد معرفته عن منتخب السعودية والقيمة التسويقية لـ"الأخضر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026.

سعر الذهب
الذهب 


سعر الذهب اليوم

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5550 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6475 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7400 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51800 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 8 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.89 جنيه

سعر الشراء: 51.75 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.79 جنيه

سعر الشراء: 59.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.24 جنيه

سعر الشراء: 69.03 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.


وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تزيد عن أمس بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري متوقع أن تصل إلي 36 درجة مئوية.


وأضافت هلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الأقصر وأسوان تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية نهارا، موضحة أن طقس الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون مابين مائل للحرارة إلى حار، وشديد الحرارة فى المحافظات الداخلية.

وتابعت أنه خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة الصغري إلى 22 و23 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، والطقس معتدل فى فترة الليل فى أغلب الأنحاء، بل يميل للحرارة فى بعض محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح سرعاته تتراوح ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء.

العملات أسعار العملات الأجنبية سعر جرام الذهب الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 7 يونيو 2026

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد