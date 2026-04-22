عيوب في العجلات.. مرسيدس تستدعي 9 آلاف سيارة جي كلاس

أعلنت مرسيدس-بنز⁠ عن إطلاق حملة استدعاء عالمية تشمل أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز «G-Class»، على خلفية عيب تقني قد يؤثر على مستوى الأمان أثناء القيادة.

ووفقا لبيانات الهيئة الألمانية للنقل، فإن نحو 551 سيارة مرسيدس G-Class داخل ألمانيا قد تكون ضمن السيارات المتضررة، حيث تم اكتشاف خلل في مسامير تثبيت العجلات، ويخص هذا العيب بعض نسخ الفئة 465 الكهربائية بالكامل، والتي قد لا تستوفي فيها هذه المكونات المعايير الفنية المطلوبة.

وأوضحت شركة مرسيدس-بنز⁠ ‏أن هذا الخلل قد يؤدي إلى ارتخاء تدريجي في تثبيت عجلات مرسيدس جي كلاس، ما يزيد من احتمالية انفصالها أثناء السير، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على ثبات السيارة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها.

وأكدت مرسيدس-بنز أنها ستتولى إصلاح المشكلة عبر استبدال مسامير العجلات في السيارات المشمولة بالاستدعاء، مشيرة إلى أن عملية الصيانة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة داخل مراكز الخدمة المعتمدة.

ويعد طراز «G-Class» من أبرز سيارات الطرق الوعرة الفاخرة لدى الشركة، ويحتل مكانة مميزة ضمن الفئة الأعلى من حيث الأداء والتجهيزات والأسعار.