أناقة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بفستان صيفي أنيق

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت هنا الزاهد بفستان طويل باللون الأزرق السماوي بتصميم مجسم من الأعلى وتنورة واسعة بطيات ناعمة، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية راقية.

ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الأبيض وحذاءً أبيض بكعب عالٍ، ليمنحا الإطلالة مظهرًا متناسقًا وأنيقًا.

واعتمدت هنا تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي، حيث تركت خصلاتها البنية الطويلة تنساب على كتفيها، بينما اختارت نظارة شمسية أنيقة أضافت لمسة عصرية إلى ظهورها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز ملامحها الطبيعية، مع تحديد العينين بشكل ناعم واستخدام درجات هادئة لأحمر الشفاه، ما منحها إطلالة ناعمة ومتناسقة مع أجواء الصيف.

وتفاعل عدد كبير من متابعي هنا الزاهد مع الصور، مشيدين بأناقتها واختيارها للألوان الهادئة التي عكست أجواءً صيفية مميزة