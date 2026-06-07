نجوم الدراما والمسرح يشاهدون "التياترو"| صور

شهدت الليلة الثامنة من عرض مسرحية "التياترو" للمخرج أحمد فؤاد، التي أقيمت مساء أمس السبت، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني بالقاهرة، حضور عدد كبير من نجوم الفن. من أبرز النجوم الذين تواجدوا خلال العرض، تامر فرج، محمد علي رزق، عابد عناني، أمير صلاح الدين، عمرو رمزي، محمد فهيم، مدحت تيخا، سماح السعيد، الفنان التشكيلي والممثل أحمد فريد، المطربة نيفين رجب، الإعلامية ليلي بدران، الشاعر عبد الله حسن، المخرج هشام فتحي، وكان في استقبالهم الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، والفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث.

مسرحية "التياترو" تعرض يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمسرح السلام، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، وتدور أحداثها حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.