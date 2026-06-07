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البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طرح أذون خزانة في مزاد علني جرى تنظيمه اليوم الأحد 7-6-2026 لصالح وزارة المالية، بمتوسط فائدة اقترب من 24.5%.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل عن ارتفاع طلبات الشراء المعلنة والتي تم قبولها فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية إلى 3345 طلبا بقيمة تبلغ 103.6 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة اليوم.

وتوزعت تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية في أذون الخزنة المصرية من أجلي 91 و 273 يوما، لتدبير الفجوة التمويلية في الموازنة.

تفاصيل الطرح

وسجل حجم طلبات الاستثمار المقبولة في اجل 91 يوما 2856 طلبا بقيمة 50.01 مليار جنيه من أصل 15 مليار جنيه كانت مستهدفة.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل 24.5% وأعلي سعر بنسبة 24.7% وأقل سعر بنسبة 23%

وصل إجمالي طلبات الشراء المقبولة في أجل 273 يوما نحو 489 طلبا بقيمة 53.551 مليار جنيه من أصل 40 مليار كانت مستهدفة .

سجل متوسط سعر العائد المقبول 25.657% وأعلى سعر بنسبة 25.75% وأقل سعر بنسبة 24.9%.

طلبات المستثمرين

وعلى جانب آخر وصلت جملة الطلبات التي قدمها المستثمرون إلى 3474 طلبا بقيمة  156.8 مليار جنيه 

ووصل حجم طلبات شراء أجل 91 يوما التي قدمها المستثمرين للحكومة نحو 2897 طلبا بقيمة 70.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 24.841% وأعلى سعر بنسبة 29.,002% وأقل عائد 23%.

وصلت الطلبات المقدمة في أجل 273 يوما 577 طلبا بقيمة 86.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة 25.908% وأعلي سعر بنسبة 29..5% وأقل سعر 24.9%.

البنك المركزي سعر الفائدة اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة الفجوة التمويلية وزارة المالية أجل 91 يوما أجل 273 يوما

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