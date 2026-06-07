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هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية

هاني يونس
هاني يونس
محمد البدوي

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة تعتمد على إنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

مشروعات عمرانية وصناعية 

وأوضح يونس، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عمرانية وصناعية يعكس رؤية الدولة في إعادة توزيع التنمية على مستوى الجمهورية، من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة تعتمد على بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة.

 دمج التنمية الصناعية مع التنمية العمرانية

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دمج التنمية الصناعية مع التنمية العمرانية، بما يتيح توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات

وأضاف أن المشروعات الجارية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، تعكس حجم الجهد المبذول في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

حجم الإنجاز بالمشروعات القومية

وشدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على أن الدولة لا تكتفي بوضع الخطط، بل تعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يظهر بوضوح في حجم الإنجاز بالمشروعات القومية خلال الفترة الحالية.

 تطوير عمراني وصناعي

واختتم بأن ما تشهده مصر من تطوير عمراني وصناعي متكامل يمثل جزءًا من رؤية “الجمهورية الجديدة”، التي تهدف إلى بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

هاني يونس التنمية مشروعات عمرانية مجلس الوزراء

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