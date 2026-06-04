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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء: مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة سنة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.

كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.

وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحدٍ أدنى، وتشمل:

مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في "منطقة شرق الإسكندرية البحرية" بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.

ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "شمال طنطا الأرضية" بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.

وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "الفيروز الأرضية" بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك.

هذا بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "تنمية حقل عسران" بشمال عامر بالصحراء الشرقية، فيما بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.

مجلس الوزراء ضريبة الأطيان تحقيق الأمن الغذائي زراعة المحاصيل الاستراتيجية

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