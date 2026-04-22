أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات من خلال مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن ‏تقريرها لشهر مارس 2026 عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وعددها 58927 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 3.88%عن الشهر السابق.

وجاءت عدد ‏المركبات التى تم ترخيصها خلال شهر مارس الماضي 810 مركبه موديل 2023 و1370 مركبه موديل 2024 ‏و9615 مركبه موديل 2025 و47114 مركبه موديل 2026و18 مركبة موديل 2027‏.

وجاءت اكثر ١٠ ماركات ترخيصا في مصر، كالتالي :

1- نيسان

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2690سيارة (واستحوذت صنى على ‏‏1932 سيارة )

2- ام جي

وفي المركز الثاني ام جى 1954 سيارة ( واستحوذت زد اس على 672 ‏سيارة)

3- شيرى ‏

اما شيرى فجاءت فى المركز الثالث 1699 سيارة ( واستحوذت اريزو 5 على ‏‏320 سيارة )

4- جيتور ‏

أما جيتور جاءت فى المركز الرابع 1513 سيارة (واستحوذت ‏T2‎‏ على ‏‎318‎‏ ‏سيارة )

5- هيونداى ‏

وفى المركزالخامس هيونداى 1268سيارة ( واستحوذت النترا على 539 سيارة ) ‏

وجاءت بايك في المركز السادس بعدد 1060 سيارة وفى المركز السابع كيا 1032 سيارة وفى المركز ‏الثامن سواست 1022 سيارة وفى المركز التاسع شيفورولية 904 سيارة وفى المركز ‏العاشر سكودا 902 سيارة ‏