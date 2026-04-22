أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات من خلال مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن تقريرها لشهر مارس 2026 عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها وعددها 58927 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 3.88%عن الشهر السابق.
وجاءت عدد المركبات التى تم ترخيصها خلال شهر مارس الماضي 810 مركبه موديل 2023 و1370 مركبه موديل 2024 و9615 مركبه موديل 2025 و47114 مركبه موديل 2026و18 مركبة موديل 2027.
وجاءت اكثر ١٠ ماركات ترخيصا في مصر، كالتالي :
1- نيسان
إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2690سيارة (واستحوذت صنى على 1932 سيارة )
2- ام جي
وفي المركز الثاني ام جى 1954 سيارة ( واستحوذت زد اس على 672 سيارة)
3- شيرى
اما شيرى فجاءت فى المركز الثالث 1699 سيارة ( واستحوذت اريزو 5 على 320 سيارة )
4- جيتور
أما جيتور جاءت فى المركز الرابع 1513 سيارة (واستحوذت T2 على 318 سيارة )
5- هيونداى
وفى المركزالخامس هيونداى 1268سيارة ( واستحوذت النترا على 539 سيارة )
وجاءت بايك في المركز السادس بعدد 1060 سيارة وفى المركز السابع كيا 1032 سيارة وفى المركز الثامن سواست 1022 سيارة وفى المركز التاسع شيفورولية 904 سيارة وفى المركز العاشر سكودا 902 سيارة