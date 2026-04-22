رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا
حياة كريمة: وصلنا لـ46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج المبادرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بعد تحديث مارس 2026 ..مستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

لمياء الياسين

أقرت جوجل الآن بوجود مشكلة استنزاف البطارية التي تؤثر على هواتف Pixel بعد تحديث مارس 2026، وقد تسبب ذلك في إحباط عدد كبير من المستخدمين.
بدأت التقارير بالظهور بعد فترة وجيزة من إطلاق التحديث. لاحظ المستخدمون أن شحن هواتفهم يتناقص بسرعة أكبر من المعتاد، حتى في بعض الأحيان عندما يكون الجهاز في وضع الخمول. بالنسبة للكثيرين، ما كان يُعتبر بطارية تدوم ليوم كامل بسهولة، أصبح الآن بالكاد يكفي لنصف يوم.

تظهر معظم الشكاوى على منتديات مثل ريديت، حيث يصف المستخدمون انخفاضًا مفاجئًا في شحن البطارية خلال الليل أو صعوبة استخدام هواتفهم بشكل طبيعي. وقد جرب البعض الحلول المعتادة، مثل تفعيل وضع توفير الطاقة، وتعديل الإعدادات، وحتى تثبيت تحديث أبريل، ولكن بالنسبة للكثيرين، لا يبدو أن أيًا من هذه الحلول يُجدي نفعًا.

قامت جوجل منذ ذلك الحين بإدراج المشكلة في نظام تتبع المشكلات الخاص بها ووضعت عليها علامة أولوية P1، مما يعني عادةً أنها تُعامل على أنها عاجلة.

بحسب ما تم نشره حتى الآن، أحد الأسباب المحتملة هو أن الأجهزة المتأثرة لا تدخل وضع السكون العميق بشكل صحيح بعد التحديث. هذا النظام مصمم للحد من نشاط التطبيقات في الخلفية عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام. إذا لم يتم تفعيله كما ينبغي، يستمر الهاتف في القيام بمهام أكثر من اللازم في الخلفية، مما يؤثر سلبًا على البطارية.

لتقييم مدى انتشار هذه المشكلة، أجرى موقع Android Authority استطلاعًا للرأي بين قرائه. أفاد حوالي 75.9% من المشاركين بملاحظة زيادة في استهلاك البطارية بعد التحديث الأخير، بينما ذكر حوالي 15% أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر. صحيح أن هذا ليس مقياسًا دقيقًا تمامًا، إلا أنه، إلى جانب التقارير المنشورة على الإنترنت، يُشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على فئة قليلة من المستخدمين المتضررين.
ولا يبدو أن المشكلة تقتصر على طراز واحد فقط، إذ تشير التقارير إلى أنها تصيب كل شيء بدءًا من أجهزة Pixel 7 القديمة وصولًا إلى أجهزة Pixel 10 الأحدث.

تُجري جوجل تحقيقًا في الأمر حاليًا، لكن لم يتم تأكيد أي حل أو تحديد موعد نهائي له حتى الآن. على الأرجح، سيتم التوصل إلى حل مناسب من خلال تحديث لاحق.

في هذه الأثناء، يحاول بعض المستخدمين حلولاً مؤقتة مثل تغيير أوضاع الشبكة أو الحد من نشاط الخلفية. إلا أن النتائج متفاوتة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

رامي ربيعه

اختبار سهل لربيعة وشباب الأهلي لتجاوز أحزانه بالدوري الإماراتي

برشلونة

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد