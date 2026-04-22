بعد تحديث مارس 2026 ..مستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

أقرت جوجل الآن بوجود مشكلة استنزاف البطارية التي تؤثر على هواتف Pixel بعد تحديث مارس 2026، وقد تسبب ذلك في إحباط عدد كبير من المستخدمين.

بدأت التقارير بالظهور بعد فترة وجيزة من إطلاق التحديث. لاحظ المستخدمون أن شحن هواتفهم يتناقص بسرعة أكبر من المعتاد، حتى في بعض الأحيان عندما يكون الجهاز في وضع الخمول. بالنسبة للكثيرين، ما كان يُعتبر بطارية تدوم ليوم كامل بسهولة، أصبح الآن بالكاد يكفي لنصف يوم.

تظهر معظم الشكاوى على منتديات مثل ريديت، حيث يصف المستخدمون انخفاضًا مفاجئًا في شحن البطارية خلال الليل أو صعوبة استخدام هواتفهم بشكل طبيعي. وقد جرب البعض الحلول المعتادة، مثل تفعيل وضع توفير الطاقة، وتعديل الإعدادات، وحتى تثبيت تحديث أبريل، ولكن بالنسبة للكثيرين، لا يبدو أن أيًا من هذه الحلول يُجدي نفعًا.

هواتف Pixel

إصلاح المشكلة

قامت جوجل منذ ذلك الحين بإدراج المشكلة في نظام تتبع المشكلات الخاص بها ووضعت عليها علامة أولوية P1، مما يعني عادةً أنها تُعامل على أنها عاجلة.

بحسب ما تم نشره حتى الآن، أحد الأسباب المحتملة هو أن الأجهزة المتأثرة لا تدخل وضع السكون العميق بشكل صحيح بعد التحديث. هذا النظام مصمم للحد من نشاط التطبيقات في الخلفية عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام. إذا لم يتم تفعيله كما ينبغي، يستمر الهاتف في القيام بمهام أكثر من اللازم في الخلفية، مما يؤثر سلبًا على البطارية.

لتقييم مدى انتشار هذه المشكلة، أجرى موقع Android Authority استطلاعًا للرأي بين قرائه. أفاد حوالي 75.9% من المشاركين بملاحظة زيادة في استهلاك البطارية بعد التحديث الأخير، بينما ذكر حوالي 15% أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر. صحيح أن هذا ليس مقياسًا دقيقًا تمامًا، إلا أنه، إلى جانب التقارير المنشورة على الإنترنت، يُشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على فئة قليلة من المستخدمين المتضررين.

ولا يبدو أن المشكلة تقتصر على طراز واحد فقط، إذ تشير التقارير إلى أنها تصيب كل شيء بدءًا من أجهزة Pixel 7 القديمة وصولًا إلى أجهزة Pixel 10 الأحدث.

تُجري جوجل تحقيقًا في الأمر حاليًا، لكن لم يتم تأكيد أي حل أو تحديد موعد نهائي له حتى الآن. على الأرجح، سيتم التوصل إلى حل مناسب من خلال تحديث لاحق.

في هذه الأثناء، يحاول بعض المستخدمين حلولاً مؤقتة مثل تغيير أوضاع الشبكة أو الحد من نشاط الخلفية. إلا أن النتائج متفاوتة.