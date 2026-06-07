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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم نحو 51.83 جنيه، واصلت العملة الخضراء تراجعها مستهل تعاملات الأسبوع.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام  تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الأحد

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي ليسجلا:

 51.85 جنيه للشراء.

 51.95 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليصل: 

 51.84 جنيه للشراء.

 51.94 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

 51.82 جنيه للشراء.

 51.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية عند:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل:

 51.78 جنيه للشراء.

 52.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية وقناة السويس، بنك التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي والبنك الأهلي المصري نحو:

 51.77 جنيه للشراء.

 51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو: 

 51.76 جنيه للشراء.

 51.86 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، البركة  عند :

 51.75 جنيه للشراء.

 51.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو:

 51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك كريدي أجريكول و أبوظبي الأول  لنحو:

 51.74 جنيه للشراء.

 51.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

 51.75 جنيه للشراء.

 51.85 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

51.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار 

 51.83 جنيه.

سعر الدولار الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار رسميا البنك الأهلي متوسط سعر الدولار

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