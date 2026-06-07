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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية اليوم 7 يونيو 2026

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية اليوم 7 يونيو 2026
أسعار الدولار واليورو والعملات العربية اليوم 7 يونيو 2026
عبد الفتاح تركي

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية .. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر، وذلك وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة بختام التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خاصة العملات الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويأتي استقرار أسعار العملات بالتزامن مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الشراء والبيع بصورة دورية وفقًا لآليات سوق الصرف، حيث سجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 59.63 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع، ليواصل استقراره ضمن مستويات التداول الحالية.

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اسعار العملات العربية والأجنبية

أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

حافظ الدينار الكويتي على مستوياته المعلنة داخل عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في بنك مصر نحو 164.38 جنيه للشراء و169.05 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.66 جنيه للشراء و168.85 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس فقد سجل الدينار الكويتي نحو 166.86 جنيه للشراء و168.86 جنيه للبيع.

ويعد الدينار الكويتي من العملات العربية التي تحظى باهتمام واسع من جانب شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف، نظرًا لارتباطه بالتحويلات المالية وحركة السفر والعمل بين مصر والكويت.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 يونيو 2026

واصل الريال السعودي استقراره في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

وتزداد أهمية متابعة أسعار الريال السعودي خلال هذه الفترة مع ارتفاع معدلات البحث من جانب الراغبين في السفر والمعتمرين والمتعاملين في التحويلات المالية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك المركزي المصري 14.09 جنيه للشراء و14.13 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.07 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 14.08 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع.

ويحظى الدرهم الإماراتي بمتابعة واسعة من جانب العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسرهم، إلى جانب المستثمرين والمتعاملين في الأنشطة التجارية المختلفة.

أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل في البنك المركزي المصري 51.76 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك مصر 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ويظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية والمحلية، لذلك يواصل المواطنون متابعة تحديثات سعره بصورة يومية لمعرفة اتجاهات سوق الصرف.

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 69.67 جنيه للشراء و69.82 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.01 جنيه للشراء و69.93 جنيه للبيع.

أما في بنك قطر الوطني فقد سجل الجنيه الإسترليني نحو 69.01 جنيه للشراء و69.89 جنيه للبيع.

ويعد الجنيه الإسترليني من العملات الأجنبية المهمة التي تشهد اهتمامًا من جانب المستثمرين والدارسين والمسافرين إلى المملكة المتحدة.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 60.20 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو نحو 60.06 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فقد وصل سعر اليورو إلى نحو 59.63 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

ويواصل اليورو احتلال مكانة مهمة بين العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في السوق المصرفية المصرية، خاصة في ظل العلاقات التجارية والسياحية المتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة

تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية اهتمامًا كبيرًا من جانب المتابعين لسوق الصرف في مصر، إذ تساعد معرفة أسعار الشراء والبيع في اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالادخار أو التحويلات أو السفر أو الأنشطة التجارية المختلفة، وهو ما يجعل تحديثات العملات من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث والمنصات الإخبارية يوميًا.

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