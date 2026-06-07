تذبذب سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

تباين سعر الدولار الأمريكي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة تتراوح بين 3 لـ 5 قروش.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي نحو:

51.85 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليصل:

51.84 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:

51.82 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية عند:

51.80 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل:

51.78 جنيه للشراء.

52.88 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية وقناة السويس، بنك التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو :

51.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، البركة عند :

51.75 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو:

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

51.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك كريدي أجريكول و أبوظبي الأول لنحو:

51.74 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

51.75 جنيه للشراء.

51.85 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

51.83 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

51.83 جنيه.