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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.44 تريليون دولار خلال مايو

الصين
الصين
أ ش أ

 ذكرت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، اليوم /الأحد/ ، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.4422 تريليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 0.93 بالمائة مقارنة بنهاية أبريل الماضي.
وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم / الأحد/- أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال مايو الماضي نتيجة لتأثره بعدة عوامل شملت بيئة الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى، في حين سجلت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية ارتفاعا عاما.
وأوضحت الهيئة أن التأثير المشترك لعدة عوامل من بينها تحويل العملات الأجنبية وتغيرات أسعار الأصول، أدى إلى زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبي خلال مايو الماضي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم النمو المطرد ويحقق تقدما قويا في دفع التنمية عالية الجودة، وهو ما يشكل دعامة لاستقرار حجم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بشكل عام.

الهيئة الصينية للنقد الأجنبي احتياطيات النقد الأجنبي الصين

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