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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا

غارات إسرائيلية - أرشيفي
غارات إسرائيلية - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة ‏الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 2 شهداء و20 حالة إصابة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر اليوم نفذتها طائرتان ؛ حيث تم إسقاط 10 ذخائر على مقر واحد داخل مبنى، وإسرائيل أخطرت الإدارة الأمريكية قبل تنفيذها .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وافق على تنفيذ الغارة خلال زيارته اليوم لقطاع غزة، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية أعلنت عن سقوط عدد من الضحايا.

واعتبرت الصحيفة أن الغارة تتماشى مع اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة يقضي بشن إسرائيل غارات على بيروت في حال إطلاق النار على المستوطنات الإسرائيلية. 

ولا يزال من غير الواضح كيف سترد إيران، بعد أن كانت قد هددت بمهاجمة شمال إسرائيل في حال قصفت بيروت.. مشيرة إلى أن مقر حزب الله فى بيروت الذي تعرض للقصف في بيروت كان خالياً، مما يجعل هذه الغارة "عملية رمزية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، قد أصدرا بيانًا مشتركًا قالا فيه إن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية صباح اليوم.

الضاحية الجنوبية بيروت الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي على لبنان إيال زامير

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