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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حنا العميل رئيس بلدية رميش اللبنانية: نعيش أهوال الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان وسط حصار خانق

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال حنا العميل رئيس بلدية رميش اللبنانية، إنه يأمل أن يُطبَّق وقف إطلاق النار، وأن تنتهي الأعمال الحربية بأسرع وقت ممكن؛ لأن الحروب دائمًا تترك مآسي وكوارث بشرية، وكوارث في البنى العمرانية والممتلكات وغيرها، "لذلك نأمل أن تنتهي في وقت قصير جدًا، رحمةً بالسكان وبالممتلكات".

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، "نحن في بلدة رميش، الواقعة مباشرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، تبعد رميش عن العاصمة بيروت نحو 125 كيلومترًا، وهي أبعد نقطة مأهولة بالسكان عن العاصمة بيروت جنوبًا، فهي تقع مباشرة على الحدود".

وتابع: "عند بداية الحرب، تخطّت القوات الإسرائيلية البلدة، وأصبحت على بُعد عدة كيلومترات منها، لكنها لم تدخلها أبدًا، ومع ذلك، فقد عشنا الحرب بكل أهوالها ومآسيها، وكنا نسمع باستمرار أصوات الانفجارات والقصف والتفجيرات، وطبعًا، الحرب مروّعة".

لم تكن لدينا طرقات سالكة

وواصل: "لكننا في بلدة رميش كنا محاصرين ومعزولين عن العالم كليًا؛ إذ لم تكن لدينا طرقات سالكة، وهناك 3 قرى معزولة ما زال فيها سكان حتى اليوم".

حنا العميل بلدية رميش اللبنانية الأعمال الحربية إطلاق النار الحدود اللبنانية

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