الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم، أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان، داعيًا المدنيين إلى مغادرة المناطق المحددة والتوجه إلى أماكن أكثر أمانًا.



وجاءت أوامر الإخلاء في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الجبهة الجنوبية، حيث حذر الجيش الإسرائيلي من البقاء في المناطق المشمولة بالإنذار، مشيرًا إلى أنه يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف قال إنها مرتبطة بـ«حزب الله».



وأثارت الدعوات موجة من القلق بين السكان، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. ولم تصدر السلطات اللبنانية على الفور تعليقًا رسميًا بشأن أوامر الإخلاء أو الإجراءات المتخذة للتعامل معها.