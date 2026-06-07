هل ينجح المجتمع الدولي في وقف الاعتداءات على لبنان؟.. محلل سياسي يجيب

تحدث الكاتب والمحلل السياسي باباك أماميان عن مدى قدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغط فعّال لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في ظل الدعوات الأوروبية لتطبيق القرار 1701، مشيرًا إلى أن الأزمة تتجاوز فكرة الضغط السياسي التقليدي على أي من الأطراف.

دعوات أوروبية وتطبيق القرار 1701

أوضح أماميان، خلال مداخلة عبر زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن ضرورة تطبيق القرار 1701 تعكس رغبة أوروبية في تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، إلا أن هذه الجهود لا تزال محدودة التأثير على أرض الواقع.

وقف إطلاق النار.. هدوء مؤقت لا يدوم

وأشار إلى أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة غالبًا ما يكون هشًا، مستشهدًا بتجارب سابقة انتهت بانتهاكات متكررة، مثل ما حدث بعد اتفاق أوسلو، مؤكدًا أن غياب الضمانات الفعلية يجعل هذه التفاهمات غير قابلة للاستمرار.

الاقتصاد والسياسة.. رؤية مختلفة للسلام

وأضاف أن بعض الرؤى الدولية، خاصة في النموذج الأمريكي السابق بقيادة دونالد ترامب، كانت تعتبر أن تعزيز العلاقات التجارية قد يكون مدخلًا لتحقيق السلام، بينما يرى الأوروبيون ضرورة ربط الاستقرار السياسي بآليات اقتصادية وتنموية في المنطقة.

عوامل استمرار الصراع

ولفت أماميان إلى أن غياب التغير في البنية الاقتصادية والسياسية لبعض الأطراف في لبنان والمنطقة يسهم في استمرار التوتر، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يجعل فرص إنهاء الصراع بشكل جذري محدودة في ظل المعطيات القائمة.