إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ عمليات برية على أطراف النبطية جنوبي لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن الجيش بدأ عمليات برية على أطراف النبطية جنوبي لبنان، وأن الجيش يستخدم الروبوتات لكشف المتفجرات ومواقع حزب الله بالنبطية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن إصابة أربعة جنود احتياطيين بجروح متوسطة جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح في بيان إنه نُقل الجنود إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفي بيان آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل وهذه هي أول عملية إطلاق نار على المناطق الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد يوم الخميس الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، في وقت تتواصل فيه الغارات والاشتباكات رغم الهدنة المشروطة التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية.

يأتي هذا الهجوم في ظل التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية، حيث شهدت الأيام الأخيرة تزايدا في الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و«حزب الله»، رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاقات التهدئة.