باحث بالعلاقات الدولية: مفاوضات لبنان مع إسرائيل لن تحقق السلام بالشروط الحالية

قال نعمان توفيق العابد، الدبلوماسي السابق والباحث في العلاقات الدولية، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وحكومة بنيامين نتنياهو تجري في ظل واقع ميداني شديد التعقيد، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل السيطرة على مساحات من الأراضي اللبنانية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية وما خلفته من خسائر بشرية ونزوح واسع.

وأكد العابد، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إنشاء مراكز ومواقع داخل الجنوب اللبناني، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة، بما يخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة المدى.

وأوضح أن أي مفاوضات تُدار بالشكل الحالي الذي تريده حكومة نتنياهو لن تؤدي إلى سلام حقيقي أو مستدام في لبنان، لأن استمرار الضغوط العسكرية والتوسع الميداني يقوض فرص الوصول إلى تسوية مستقرة.