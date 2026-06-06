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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: حكومة نتنياهو تتبنى مشروعًا توسعيًا يهدد استقرار المنطقة

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

قال نعمان توفيق العابد، الدبلوماسي السابق والباحث في العلاقات الدولية، إن إسرائيل لا تريد وجود أي سلاح في المنطقة سوى سلاحها، موضحًا أن هذا التوجه يفسر السياسات التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الفصائل الفلسطينية وحزب الله والدول المجاورة.

مشروع استيطاني في الجنوب

وأوضح العابد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو تتبنى فكرًا عقائديًا أكثر من كونه سياسة تقليدية، معتبرًا أنها تؤمن بتوسيع النفوذ الإسرائيلي في الشرق الأوسط، مستشهدًا بتصريحات نتنياهو حول دور إسرائيل في المنطقة، إلى جانب ما وصفه بمشروع استيطاني في الجنوب اللبناني وسياسة قائمة على فرض الأمر الواقع.

السياسات الإسرائيلية الحالية

وأكد أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوم على توسيع الحدود وتعزيز النفوذ الميداني، معتبرًا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

إسرائيل الفصائل الفلسطينية حزب الله السياسات الإسرائيلية

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