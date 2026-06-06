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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منال خليفة: اتفاق وقف إطلاق النار يتوافق مع الرؤية الفرنسية بشأن لبنان

لبنان
لبنان
محمد البدوي

أكدت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، أن وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لا يزال جزئيًا على أرض الواقع، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله والأراضي اللبنانية رغم التوصل إلى الاتفاق.

العمليات العسكرية الإسرائيلية 

وقالت خليفة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن المفاوضات تمثل خطوة إيجابية في حد ذاتها، خاصة إذا كانت الدولة اللبنانية هي الجهة التي تتولى إدارة القرار السيادي المتعلق بالحرب أو التفاوض، مؤكدة أن حصر هذا القرار بيد الدولة يعد تطورًا مهمًا على الساحة اللبنانية.

وأضافت أن هذا النوع من المفاوضات قد يواجه العديد من العقبات والتحديات خلال الفترة المقبلة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، إلا أن استمرار الحوار يظل خيارًا ضروريًا للوصول إلى حلول أكثر استقرارًا.

الرؤية الفرنسية تجاه لبنان

وأوضحت خليفة أن الاتفاق الذي وُقّع في واشنطن يتماشى إلى حد كبير مع الرؤية الفرنسية تجاه لبنان، لافتة إلى أن فرنسا تدعو منذ فترة طويلة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة، مع حصر السلاح وقرار الحرب والسلام بيد الدولة اللبنانية وحدها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية سيادة البلاد.

حزب الله الأراضي اللبنانية وقف إطلاق النار العمليات العسكرية الإسرائيلية

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