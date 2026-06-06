لا تنوي التهدئة.. الخارجية الإيرانية: هجوم أمريكا على سيريك وقشم انتهاك لوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الهجوم الأمريكي على سيريك وقشم يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية ”

وقالت الخارجية الإيرانية:" الولايات المتحدة ستتحمل مسئولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية".

وأضافت الخارجية الإيرانية:" الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة".

في سياق متصل، أدانت البحرين إطلاق إيران سبعة صواريخ باليستية باتجاه أراضيها وأراضي الكويت في وقت مبكر من صباح السبت، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للسيادة وتهديد لأمن الخليج.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، قالت البحرين إن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح وأشادت بيقظة قواتها المسلحة وقوات الكويت.

واتهمت إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026)، الذي أدان الهجمات الإيرانية وأي جهود لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية.

