عضو النهضة الفرنسي : أمريكا قادرة على الضغط ضد إسرائيل.. ودولتنا شريك أساسي في استقرار لبنان

قالت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الولايات المتحدة تُعد الجهة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل، مشيرة إلى أن العلاقات الفرنسية الإسرائيلية ليست في أفضل حالاتها خلال الفترة الحالية، وهو ما يمنح واشنطن دورًا محوريًا في أي مسار تفاوضي مباشر.

الراعي الرئيسي للمفاوضات

وأضافت خليفة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي للمفاوضات الحالية وتمتلك التأثير الأكبر في هذا الملف، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي حل طويل الأمد أو مسعى حقيقي لتحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتجاهل الدور الفرنسي.

العلاقات بين فرنسا ولبنان

وأوضحت أن الدور الأمريكي في لبنان يختلف عن الدور الفرنسي، لافتة إلى أن العلاقات بين فرنسا ولبنان تستند إلى روابط تاريخية ممتدة، ما يمنح باريس فهمًا أعمق للواقع اللبناني وتعقيداته السياسية والاجتماعية.

استقلالية الدولة اللبنانية

وأكدت خليفة أن فرنسا تُعد من أبرز الدول الأوروبية القادرة على التحاور مع مختلف الأطراف اللبنانية وفهم خصوصية المجتمع اللبناني، معتبرة أنها قد تكون على المدى البعيد ضامنًا لحل أمني وسياسي مستدام، إلى جانب استمرار دعمها للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، وأن الولايات المتحدة لن تتدخل بشكل مباشر في استقلالية الدولة اللبنانية، بينما تمتلك فرنسا القدرة على لعب دور مؤثر في هذا المجال بما يدعم استقرار لبنان وسيادته.