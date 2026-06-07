لبنان: شهيدتان و22 جريحًا حصيلة غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة السكسكية في قضاء صيدا أسفرت عن سقوط شهيدتين.

وأوضح المركز في بيان أن الغارة أدت أيضًا إلى إصابة 22 شخصًا بجراح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار المركز إلى أن بين الجرحى ثلاثة أطفال وسيدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة أوضاع المصابين وتقديم المساعدة اللازمة.

وأكدت الجهات الصحية استمرار متابعة أوضاع المصابين وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة حصر الأضرار الناجمة عن الغارة ومواكبة تداعياتها الإنسانية و الصحية.