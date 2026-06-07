إذاعة الجيش الإسرائيلي : مصرع 18 جنديا منذ بدء وقف النار في لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 18 ضابطا وجنديا إسرائيليا لقوا مصرعهم في مواجهات شهدتها بلدات مع عناصر حزب الله جنوب لبنان وعلى امتداد الشريط الحدودي، وذلك منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه الخسائر جاءت نتيجة اشتباكات وعمليات ميدانية استهدفت القوات الإسرائيلية أثناء تحركاتها في المناطق الحدودية، إضافة إلى هجمات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن بعض القتلى سقطوا خلال مواجهات مباشرة وكمائن نفذت ضد القوات المتوغلة، فيما تعرضت مواقع وآليات عسكرية لهجمات بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون خلال عمليات عسكرية داخل قرى جنوب لبنان.