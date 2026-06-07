إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين من لبنان.. وحزب الله يتبنى هجوما بمسيرتين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى المحتل.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، إثر رصد عمليات إطلاق صاروخية من الجانب اللبناني.

في المقابل، أعلن حزب الله مسئوليته عن تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين انقضاضيتين استهدفتا تجمعًا لجنود جيش الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا في جنوب لبنان.

وأوضح الحزب، في بيان، أن العملية جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه" وردا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت قرى جنوبية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نفذ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد، مستهدفا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب بلدة حداثا باستخدام مسيرتين من طراز "أبابيل" الانقضاضية.