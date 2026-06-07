إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان

شهدت الساحة اللبنانية، الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قائلاً إنها طالت مواقع ومراكز قيادة تابعة لحزب الله.

وفي سياق متصل، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في إشارة إلى تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.

بالتزامن مع ذلك، أصدر جيش الاحتلال تحذيرات عاجلة لسكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المجاورة في جنوب لبنان، داعياً المدنيين إلى إخلاء المناطق المحددة والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً.

وأوضح الجيش أن هذه الإجراءات تأتي استعداداً لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف قال إنها مرتبطة بحزب الله، محذراً من البقاء داخل المناطق المشمولة بالإنذارات.

وأثارت أوامر الإخلاء حالة من القلق والترقب بين الأهالي، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في الجنوب اللبناني. وحتى الآن، لم تصدر السلطات اللبنانية أي موقف رسمي بشأن التحذيرات الإسرائيلية أو الخطوات التي ستتخذها للتعامل مع المستجدات الميدانية.