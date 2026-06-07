التليفزيون المغربي والجزائري يبثان مباريات كأس العالم 2026

أعلن كل من التلفزيون المغربي والجزائري عن بث مباريات المنتخبين، بالإضافة لمباريات أخري في كأس العالم 2026.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك عدد من المنتخبات العربية، أبرزها منتخبات مصر والمغرب وقطر والسعودية والجزائر.



مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى:

مصر × بلجيكا – الإثنين 15 يونيو 2026 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب سياتل



الجولة الثانية:

مصر × نيوزيلندا – الأحد 21 يونيو 2026 – 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب فانكوفر



الجولة الثالثة:

مصر × إيران – الخميس 25 يونيو 2026 – 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب سياتل

مواعيد مباريات منتخب المغرب

الجولة الأولى:

المغرب × البرازيل – الأحد 14 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب ميتلايف



الجولة الثانية:

المغرب × اسكتلندا – السبت 20 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب بوسطن



الجولة الثالثة:

المغرب × هايتى – الخميس 25 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب أتلانتا



مواعيد مباريات منتخب الجزائر

الجولة الأولى:

الجزائر × الأرجنتين – الثلاثاء 16 يونيو 2026 – 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب كانساس



الجولة الثانية:

الجزائر × الأردن – الإثنين 22 يونيو 2026 – 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب باى أرينا



الجولة الثالثة:

الجزائر × النمسا – السبت 27 يونيو 2026 – 05:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب كانساس