إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بعد فقدان إريكسن للوعي

شهدت مباراة الدنمارك وأوكرانيا الودية، التي أقيمت اليوم الأحد، واقعة مؤلمة بعد تعرض كريستيان إريكسن، نجم المنتخب الدنماركي، لحالة إغماء مفاجئة خلال اللقاء.

وسقط إريكسن مغشيًا عليه في الدقيقة 65، أثناء تقدم منتخب بلاده بنتيجة 2-1، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا وسط حالة من القلق والترقب بين اللاعبين والجماهير، قبل أن يقرر الحكم إنهاء اللقاء عند الدقيقة 80.

إريكسن

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان المشهد المؤلم لسقوط إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إثر إصابته بأزمة قلبية.