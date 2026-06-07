الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: حد عنده سؤال؟.. والقائد: الزيارة كانت مفاجئة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى بعدد من الطلبة لمتابعة سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم في التدريب العسكري والرياضي، مؤكدًا أن إعداد المقاتل الشاب يتطلب الجمع بين القوة البدنية والانضباط الفكري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته، أن هذه المنشآت تمثل نقلة نوعية وكمية في تطوير منظومة العمل العسكري، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مختلف القطاعات.

وخلال الحوار مع الطلبة، طرح الرئيس أسئلة مباشرة حول خبراتهم في التدريب، مثل ممارسة الرماية والانضمام إلى الألعاب الرياضية، مشددًا على أن فترة التدريب يجب أن تنعكس على قوة بدنية واضحة، وأن العمل المستمر على تطوير الذات يُعد جزءًا أساسيًا من تكوين الضابط المقاتل.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطمئنان إلى حصول الطلبة على التدريب المناسب، وإدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية الوطن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تضع بناء الإنسان المقاتل في صدارة أولوياتها.

كما أكد الرئيس، خلال حديثه مع الطلبة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على المتابعة الميدانية المباشرة، وأن القوات المسلحة ستظل دائمًا الدرع الحامي للوطن، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية والعسكرية.

وسأل الرئيس السيسي الطلبة خلال جولته: «هل لدى أحد سؤال أو يرغب في الاستفسار عن شيء؟»، ليرد أحد القادة قائلًا: «لا أحد منهم كان يعلم بالزيارة يا ريس، ولذلك ليست لديهم أي أسئلة».