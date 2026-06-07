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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة وخطوات السداد

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة وخطوات السداد
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة وخطوات السداد
عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة.. يتزايد اهتمام أصحاب السيارات في مصر بالبحث عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة، بالتزامن مع استمرار النيابة العامة في تقديم خدماتها الإلكترونية التي تتيح للمواطنين معرفة المخالفات المسجلة على المركبات وسدادها وتقديم التظلمات عليها بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار وحدات المرور أو نيابات المرور.

وتسهم الخدمات الرقمية التي توفرها الجهات المختصة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تمكين مالكي السيارات من متابعة موقفهم المروري بصورة مستمرة، ومعرفة قيمة المخالفات المسجلة وآليات السداد المتاحة إلكترونيًا.

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مخالفات المرور

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي تمكن أصحاب المركبات من الاطلاع على قيمة المخالفات المسجلة على سياراتهم.

وتتم عملية الاستعلام وفق الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية.

2- الضغط على خيار «استعلام».

3- اختيار «استمرار».

4- تحديد طريقة البحث سواء من خلال رقم الرخصة أو حروف اللوحة.

5- اختيار المحافظة في حالة إدخال رقم الرخصة.

6- عرض المخالفات المرورية وقيمتها.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة سريعة لمعرفة الموقف المروري للمركبة دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة، الأمر الذي يجعلها من أكثر الخدمات الإلكترونية استخدامًا من قبل أصحاب السيارات.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، وفرت النيابة العامة خدمة الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية، بما يتيح للمواطنين سداد الرسوم المستحقة بسهولة وأمان عبر الوسائل المعتمدة.

وتتم عملية الدفع الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

2- اختيار «الدفع الإلكتروني».

3- الضغط على «دفع مخالفات المرور».

4- إدخال رقم لوحة السيارة والحروف الخاصة بها.

5- الضغط على «عرض».

6- اختيار المخالفة المراد سدادها.

7- تحديد طريقة الدفع المناسبة.

ويأتي توفير خدمة السداد الإلكتروني ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يساعد على تقليل التكدس وتبسيط الإجراءات للمواطنين في مختلف المحافظات.

مخالفات المرور

طرق دفع مخالفات المرور 2026

توفر خدمة السداد الإلكتروني أكثر من وسيلة للدفع، بما يمنح المستخدم حرية اختيار الطريقة الأنسب له وفقًا لاحتياجاته.

وتشمل طرق الدفع المتاحة الآتية:

  • بطاقات الائتمان «فيزا - ماستر كارد».
  • الدفع النقدي عبر مكاتب البريد.
  • السداد من خلال البنوك المعتمدة.

وتساعد هذه الخيارات المتنوعة في تسهيل سداد المخالفات المرورية، بما يتناسب مع مختلف شرائح المستخدمين داخل الجمهورية.

كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور 2026

أتاحت النيابة العامة كذلك خدمة تقديم التظلمات إلكترونيًا على المخالفات المرورية، في حال وجود اعتراض من مالك المركبة على أي مخالفة مسجلة.

ويمكن تقديم التظلم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع النيابة العامة.

2- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

3- اختيار «خدمات المرور».

4- الضغط على «التظلمات» ثم اختيار «استمرار».

5- إدخال رقم الرخصة.

6- إدخال البيانات الشخصية، وتشمل الرقم القومي ورقم الهاتف.

7- عرض المخالفات المسجلة.

8- تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها.

9- كتابة سبب التظلم.

10- الموافقة على الشروط والأحكام.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق المزيد من المرونة في التعامل مع الخدمات المرورية.

مخالفات المرور

طريقة الاستعلام والسداد عبر موقع النيابة العامة

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات نيابات المرور الإلكترونية عبر موقع النيابة العامة من خلال مجموعة من الخطوات المنظمة التي تتيح الاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونيًا.

وتتمثل الخطوات في الآتي:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة.

2- اختيار «خدمات المرور».

3- الضغط على «خدمات نيابات المرور الإلكترونية».

4- اختيار خدمة سداد المخالفات.

5- الضغط على «الدفع» ثم اختيار «استمرار».

6- إرسال الطلب لعرض تفاصيل السداد.

7- إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

8- إتمام عملية الدفع.

أهمية الخدمات الإلكترونية للمرور في مصر

شهدت الخدمات المرورية الإلكترونية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت عمليات الاستعلام عن المخالفات وسدادها وتقديم التظلمات متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة، وهو ما ساعد في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتخفيف الضغط على مقار الخدمات المرورية.

الحصول علي شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور

كما أسهمت هذه الخدمات في رفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم المرورية، بما يعزز من سرعة إنجاز الإجراءات ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين.

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