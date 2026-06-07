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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استعلام مخالفات المرور مجاناً.. خطوات التظلم برقم اللوحة أونلاين

استعلام مخالفات المرور
استعلام مخالفات المرور
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن استعلام مخالفات المرور، حيث يرغب أصحاب المركبات في معرفة مخالفات المرور برقم السيارة وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية أو مصر الرقمية.

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها أو التظلم عليها بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.


طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

 

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنـا 

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر 2025 – الدليل الشامل - بوابة مصر اليوم

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

  • يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هنا)
  • قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).
  • قم باختيار كلمة استمرار التى توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).
  • اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.
  • اكتب رقم السيارة فى المربع المخصص له.
  • ثم اضغط على أيقونة إجمالى المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة2026 
طرق الاستعلام عن مخالفات المرور فى مصر 2025- يلا موتور

تقديم التظلمات على مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكترونى.

- اختيار «خدمات المرور».

ـ الضغط على «التظلمات».

ـ ثم حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

ـ أدخل رقم لوحة السيارة.

ـ ثم أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومى ورقم الهاتف».

ـ الضغط على «تفاصيل المخالفات»

ـ ثم اختيار المخالفة التى ترغب فى التظلم عليها.

ـ يجب قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على «موافق».

دفع مخالفات المرور مصر الرقمية

  • ادخل على تطبيق منصة مصر الرقمية من هنا.
  • اضغط على زر "مركباتي".
  • اختر قسم سداد مخالفات المرور واستخراج شهادة براءة الذمة
  • سوف يظهر لك شروط وأحكام الخدمة
  • أضغط على علامة (أوفق على الشروط والاحكام).
  • اضغط على زر "بدء الخدمة".
  • سوف يظهر لك بيانات العربية المسجلة، قم بالضغط على زر "التالي".
  • سيظهر لك المخالفات مع تاريخ المخالفة ومكان المخالفة.
  • يمكنك الآن دفع جزء للمخالفات أو دفع كلي.
  • سوف يطلب منك العنوان الذي سوف تستلم عليه شهادة براءة الذمة.
  • سوف تختار بعد ذلك طريقة الدفع (بطاقة ائتمان/ماستر كارد أو شبكة شركات التحصيل مثل أمان، مصاري، سداد، البريد المصري).
  • الان تم تسديد مخالفات المرور
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