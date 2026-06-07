استعلام مخالفات المرور مجاناً.. خطوات التظلم برقم اللوحة أونلاين

ارتفعت عمليات البحث عن استعلام مخالفات المرور ، حيث يرغب أصحاب المركبات في معرفة مخالفات المرور برقم السيارة وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية أو مصر الرقمية.

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها أو التظلم عليها بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.





رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنـا

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هنا)

قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).

قم باختيار كلمة استمرار التى توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.

اكتب رقم السيارة فى المربع المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة إجمالى المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة2026

تقديم التظلمات على مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكترونى.

- اختيار «خدمات المرور».

ـ الضغط على «التظلمات».

ـ ثم حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

ـ أدخل رقم لوحة السيارة.

ـ ثم أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومى ورقم الهاتف».

ـ الضغط على «تفاصيل المخالفات»

ـ ثم اختيار المخالفة التى ترغب فى التظلم عليها.

ـ يجب قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على «موافق».

دفع مخالفات المرور مصر الرقمية