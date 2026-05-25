قبل العيد .. ادفع مخالفات المرور بالموبايل

قبل عيد الأضحى ، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها إلكترونيا عبر الهاتف، في ظل الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارة العامة للمرور لتسهيل الإجراءات على قائدي المركبات دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا من خلال عدة خطوات بسيطة، جاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الضغط على أيقونة «الاستعلامات».

اختيار «مخالفات رخص المركبات».

إدخال رقم رخصة القيادة في الخانة المخصصة.

كتابة رقم السيارة بشكل صحيح.

الضغط على «إجمالي المخالفات».

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر قيمة مخالفات المرور المسجلة على السيارة بشكل فوري.

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2026

كما وفرت النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، لتسهيل تقديم الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار قسم «التظلمات».

تحديد نوع التظلم الخاص برخص القيادة أو المركبات.

إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

الضغط على «تفاصيل المخالفات».

تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها.

اختيار أيقونة «تظلم».

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرسال الطلب.



ومن جانبها اطلقت النيابة العامة آلية رقمية مؤمنة للاطلاع على مخالفات المرورالنيابة العامة تطلق آلية رقمية مؤمنة للاطلاع على مخالفات المرور

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 برقم السيارة عن طريق موقع مصر الرقمية، من خلال الضغط على الرابط.

وبعد إتمام الإجراءات، يظهر رقم طلب التظلم والإيصال الخاص به، مع إمكانية متابعة النتيجة لاحقا، حيث يتم إرسال الرد عبر الهاتف المحمول.