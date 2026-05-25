الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

آخر كلام .. طقس عيد الأضحى 2026

محمد غالي

طقس عيد الاضحى يبحث عنه الملايين، لمعرفة افضل أوقات الخروج والتنزه، والتي من جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال أيام العيد طقسا معتدلا في ساعات الصباح الباكر، يميل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارا على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب 
الصعيد، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة العيد

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا في بعض المناطق.

كما توقعت فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال أوقات متفرقة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحى 2026

الأربعاء 27 مايو
القاهرة والوجه البحري: 31 للعظمى و19 للصغرى
السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى
شمال الصعيد: 33 للعظمى و20 للصغرى
جنوب الصعيد: 37 للعظمى
و24 للصغرى

الخميس 28 مايو
القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى
السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى
شمال الصعيد: 34 للعظمى و21 للصغرى
جنوب الصعيد: 38 للعظمى و25 للصغرى


الجمعة 29 مايو
القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى
السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى
شمال الصعيد: 34 للعظمى و21 للصغرى
جنوب الصعيد: 39 للعظمى و26 للصغرى

السبت 30 مايو
القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى
السواحل الشمالية: 27 للعظمى و19 للصغرى
شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى
جنوب الصعيد: 38 للعظمى و25 للصغرى

الأحد 31 مايو
القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى
السواحل الشمالية: 27 للعظمى و19 للصغرى
شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى
جنوب الصعيد: 39 للعظمى و26 للصغرى


نصائح الأرصاد للمواطنين خلال العيد

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة القيادة بحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع تجنبها وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكدت أن الأجواء مستقرة بشكل عام وتسمح بممارسة الأنشطة اليومية والبحرية، مع أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل يومي للاطلاع على أي تحديثات متعلقة بحالة الطقس.

